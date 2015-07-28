Кабмин разрешил "Энергорынку" привлечь у "Ощадбанка" кредит на 2 млрд грн для закупки угля

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 24 июля 2015 года.

Согласно документу, данное решение Кабмин принял для обеспечения надежной работы объединенной энергетической системы Украины в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

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Также в документе отмечается, что срок погашения кредитной линии - 1 мая 2016 года.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 июля 2015 года, на пресс-конференции в Кабмине министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что украинская энергетика последние несколько дней сталкивается со сложностями.

«На протяжении двух дней отключилось около 2,5 ГВт (генерирующих мощностей – УНИАН)», - сказал Демчишин.

В этой связи, по словам министра, Российская Федерация возобновила поставки электроэнергии в Украину по договорам о параллельной работе между энергосистемами стран.

Кроме этого, Луганская ТЭС, работающая вне энергосистемы Украины из-за разрушенных боевиками линий электропередач, накопила свыше 430 тыс. тонн антрацитного угля, что превышает 70% от общих запасов дефицитной марки угля в Украине. По состоянию на 27 июля 2015 года на складах тепловых электростанций Украины накоплено 600,3 тыс. тонн антрацитного угля.

При этом, за прошедшую неделю запасы углей всех марок на складах украинских ТЭС сократились на 4,8%, - до 1,441 млн тонн.