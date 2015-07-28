Евросоюз готов финансово поддержать реформу государственной службы в Украине - Шимкив

Об этом во время круглого стола «Реформирование государственной службы: Достойные зарплаты vs Коррупция» сказал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, сообщает пресс-служба главы государства.

«В мае 2014 года между Украиной и ЕС был подписан Контракт по развитию государства, согласно которому Украина может уже в этом году получить 105 млн евро (второй транш помощи), если выполнит ряд условий. Одно из них - создание и утверждение полноценного и детального плана реформирования государственного сектора. Для этого парламент должен принять новый закон о государственной службе», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗаместитель главы АП: Януковичу стоит доказывать свою невиновность в суде

При этом отмечается, что кроме 105 млн евро на развитие государства, Украина может получить еще 75 млн евро - на поддержку реформы госслужбы. Для этого, кроме Закона о государственной службе, Кабинет министров должен разработать, утвердить и представить ЕС Стратегию реформирования государственного управления с планом внедрения, ответственными и сроками.

«Администрация президента провела значительную подготовительную работу по вопросу дополнительного финансирования. Были рассмотрены различные варианты — привлечение к государственной службе высококвалифицированных специалистов на временной основе, создание специального фонда. Однако они не были поддержаны политическими силами на Национальном совете реформ. Наконец, мы разработали Концепцию привлечения бюджетной помощи от ЕС на внедрение реформы государственного управления, включая внедрение механизма надлежащего финансирования государственной службы. Нацсовет реформ одобрил этот вариант при условии его поддержки международными донорами. Предварительные переговоры с ЕС, проведенные при подготовке концепции, показали, что наши партнеры готовы рассматривать возможность предоставления дополнительных средств, но только при наличии четкого плана реформы. Теперь дело за исполнительной властью. Правительство должно прийти к финальному согласию с Европейским союзом и утвердить Стратегию реформирования государственной службы, а парламент — принять соответствующий Закон», - пояснил Шимкив.

Сейчас Стратегия находится на проработке в секретариате Кабинета министров и соответствующих министерствах, Закон готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

«Мы должны понимать, что ни одно государство мира не станет финансировать чиновников другого государства. Но наши международные партнеры могут финансировать реформы — в том числе и реформу госслужбы», - подчеркнул заместитель главы АПУ.

Повышение заработной платы госслужащим - только один из аспектов реформы государственной службы и решения проблемы эффективности работы государственного управления, отметил Шимкив. Также необходимо одновременно существенно сократить количество структур и функций государственных органов, упростить большинство регламентов и процедур, сократить и обновить чиновничий корпус. «Реформа будет эффективной лишь в том случае, если она будет комплексной. Если человек просто перекладывает бумаги, то даже 1200 гривен - это многовато. Компьютеры это делают быстрее и эффективнее», - отметил Шимкив.