Падение ВВП России по итогам июня замедлилось до 4,2%

Об этом пишет Минэкономразвития РФ в ежемесячном мониторинге о состоянии экономики России, передает Рейтер.

По оценке ведомства, ВВП упал в июне в годовом выражении на 4,2 процента против 4,8 процента в мае. С исключением сезонности ВВП снизился в июне на 0,1 процента по сравнению с 0,4 в мае и 0,5 процента в апреле.

"Замедление темпов падения ВВП в июне связано с замедлением спада обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также платных услуг населению. Кроме того, сократился спад в строительстве и инвестициях", - пишут эксперты Минэкономразвития, отмечая при этом, что наибольшее отрицательное влияние в темпах роста ВВП в июне оказали те же обрабатывающие производства, строительство, а также оптовая, розничная торговля и чистые налоги на продукты.

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Данные Минэкономразвития оптимистичнее опубликованных на прошлой неделе оценок экспертов Внешэкономбанка во главе с бывшим замминистра экономики Андреем Клепачем. По оценкам ВЭБа, в июне падение ВВП составило 4,5 процента к соответствующему периоду прошлого года, а с исключением сезонного и календарного факторов - 0,3 процента к маю.

По итогам полугодия ВВП снизился на 3,4 процента по сравнению с ростом на 0,6 процента в январе-июне 2014 года.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил накануне, что российская экономика достигла дна, в июле-августе начнется небольшой рост, который в четвертом квартале приобретет устойчивый характер.

Минэкономразвития ожидает, что спад экономики РФ по итогам года не превысит 2,6-2,8 процента.

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Ранее УНИАН сообщал, что по мнению аналитиков Morgan Stanley, в текущей ситуации зависимую от нефти и газа российскую экономику ожидает «долгая зима». Отмечается, что инвесторы, вернувшиеся в Россию после обвала фондового рынка в 2014 году, снова начали уходить на фоне возобновившихся падения цен на нефть и ослабления рубля.