Средства вкладчиков "Дельта Банка" с признаками дробления будут разморожены

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о снятии временного ограничения на выплаты, которые ранее были заморожены по причине «дробления» крупных вкладов на более мелкие суммы накануне введения в банк временной администрации.

Напомним, фонд начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» с 11 июня, предварительно оценивая объем предстоящего возмещения на уровне 13,1 млрд грн в пользу более 500 тыс. вкладчиков, но при этом на 2-3 месяца «заморозил» выплаты для еще 18 тыс. вкладчиков на сумму 3,1 млрд грн по причине «дробления» вкладов.

По информации на сайте фонда, временные ограничения по выплате гарантированного возмещения планируется снять в отношении более 75% из 18 тыс. вкладчиков, вклады которых были заблокированы. В настоящее время временный администратор банка обрабатывает вопросы, связанные с практической реализацией решения фонда.

Читайте также"Дельта Банк" Лагуна вывел 4 миллиарда гривень от НБУ за границуФонд объясняет свое решение тем, что в ходе проверки установил факты несвоевременного доведения до должностных лиц отделений банка требований Национального банка не наращивать гарантированные вклады при признании банка проблемным, в связи с чем сотрудники отделений не выполнили установленные требования НБУ.

Одновременно фонд напоминает, что ограничения не будут сняты со счетов юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, со счетов физических лиц - инсайдеров (связанных лиц) банка, а также счетов физических лиц, вклады которых не гарантируются в рамках Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Также сообщается, что временный администратор банка в двухнедельный срок обратится в правоохранительные органы с заявлениями в отношении руководства «Дельта Банка» по факту несвоевременного доведения до подчинённых информации об установленных ограничениях НБУ при признании банка проблемным.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию.

Ранее НБУ, учитывая системное значение «Дельта Банка», обсуждал с Министерством финансов планы реструктуризации банка и возможное участие государства в его рекапитализации, но, учитывая неудовлетворительное состояние активов банка, Минфин отказался от его национализации.

В июле Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения банком за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 млрд грн валюты на 535,3 млн долл. и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.