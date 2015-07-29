Нацбанк упростил доступ международных платежных систем на рынок Украины

Национальный банк упростил доступ для международных платежных систем на рынок Украины, предусмотрев в своих нормативных документах возможности для дальнейшего функционирования в стране международных систем интернет-расчетов, включая PayPal, ApplePay, GoogleWallet.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановления №480 и №481, регулятор определил условия внесения информации о таких системах в Реестр платежных систем, уточнил требования к документам участников рынка платежных услуг и упростил процедуру получения лицензии на перевод средств для международных платежных систем.

Читайте такжеНацбанк упростил выдачу для украинцев валютных лицензийПомимо этого, НБУ предусмотрел возможности для граждан проводить расчеты с нерезидентами электронными деньгами, выпущенными за пределами Украины, и увеличил предельную сумму расчетов электронными деньгами в течение календарного года до 62 тыс. грн с 35 тыс. грн.

Также сообщается, что данные нововведения вступают в силу со дня, следующего за днем их официального опубликования, то есть, сегодня, 29 июля.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк заявлял о намерениях усовершенствовать работу рынка международных платежных систем в Украине, в частности, устранить препятствия в работе онлайн систем и эмитентов электронных денег на примере платежной системы PayPal, в апреле этого года.

PayPal - международная электронная платежная система, действующая с 1998 года и ставшая наиболее популярной для расчетов в Интернете. PayPal используют более 230 млн людей в 190 странах мира. PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая высочайшую надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.