Украина может отменить дополнительный импортный сбор уже в четвертом квартале

Министерство финансов Украины может рассмотреть вопрос отмены дополнительного импортного сбора, который действует до конца 2015 года, раньше запланированного срока, в 4-м квартале текущего года.

Об этом на брифинге сообщил глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.

«Важно, что этот налог предлагался для стабилизации платежного баланса Украины. Первый вопрос, который Министерство финансов уже подтверждало, что они хотят его остановить в конце года, а может даже будет целесообразным рассмотреть его потенциальную отмену уже в 4-м квартале», - сказал Насиров.

Он напомнил, что Минфин в качестве дополнительных поступлений в бюджет от введения указанного сбора закладывал получение 17 млрд грн и, по его словам, ГФС обеспечивает поступление этой сумму в бюджет согласно планам министерства.

«Мы примерно двигаемся в тех темпах, которые закладывало Министерство финансов», - сказал он.

Читайте такжеУкраина может досрочно отменить дополнительный импортный сборКак сообщал УНИАН, украинское правительство в конце февраля ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%.

Сбор не распространяется на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности на газ, и другие важные для украинской экономики и населения товары.

Страны - члены Всемирной торговой организации призывают Украину отменить дополнительный импортный сбор не позднее конца 2015 года.

Государственная фискальная служба Украины отмечает значительный рост ввоза в страну контрабандного товара после введения дополнительного импортного сбора.

В то же время, подавляющее большинство членов ВТО признали, что примененные Украиной меры связаны со сложной ситуацией с платежным балансом и введены в полном соответствии с положениями соглашений ВТО. При этом Россия стала единственным членом ВТО, который не присоединился к консенсусу в данном вопросе.

Генеральный совет Всемирной торговой организации 28 июня подтвердил соответствие дополнительного импортного сбора, введенного в феврале текущего года, международным обязательствам Украины.

Украина запланировала отменить дополнительный сбор с 1 января 2016 года, однако в Кабмине уже говорят о возможности досрочной отмены сбора.