Украинская таможня приобретает европейский акцент

Кабинет министров Украины намерен провести тендер по привлечению международной компании для управления в экспериментальном режиме несколькими украинскими таможнями - Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой. Премьер-министр Арсений Яценюк уже поручил Государственной фискальной службе проработать условия отбора и определиться со временем его проведения.

От будущих менеджеров ждут одного: построения работы таможенных органов фактически «с нуля» - без коррупции и контрабанды, но с четким выполнением финансовых планов. Карт-бланш при этом дают полный, вплоть до замены кадрового состава таможенных органов – от рядовых инспекторов до руководителей подразделений.

«Мы не говорим о том, какая именно компания получит возможность провести борьбу с коррупцией на украинской таможне и фактически по-новому построить украинскую таможню. Мы говорим о том, что это будет иностранная компания. Мы объявим прозрачный и публичный тендер и на тендере выберем», - сказал Яценюк, отвечая на вопрос УНИАН.

При этом Яценюк подчеркнул, что Украина, сотрудничая с иностранцами, не изобретает велосипед. В свое время по такому же пути пошли Болгария, Албания и ряд других стран, которые не смогли реформировать таможенную службу собственными силами.

По мнению заместителя министра финансов Елены Макеевой, курирующей реформу налоговой и таможни, привлечение иностранной компании станет ответом на вызовы, которые переживает сейчас таможня. «Мы хотим изменить культуру управления в таможенных органах, доказать, что объединение необходимого сервиса, соблюдения правил и выполнения планов, – реально», - подчеркнула Макеева в комментарии УНИАН.

Бизнес тоже настроен положительно. «В целом это - правильный шаг. Он позволит существенно сократить контрабанду», - отметил в беседе с агентством представитель одной из украинских компаний, ведущей внешнеэкономическую деятельность. Однако, по мнению опрошенных УНИАН предпринимателей, менять нужно не только людей, но и правила работы, упразднять человеческий фактор везде, где это - возможно, внедрять электронные сервисы и ужесточать наказания за нарушения законодательства – как со стороны компаний, так и со стороны таможенников. И для этого, утверждают в деловых кругах, нужны не только и не столько иностранцы, сколько, в первую очередь, политическая воля.

Не корысти ради…

Идею передать таможни под крыло иностранного менеджмента премьер Яценюк высказал еще месяц назад – в ходе расширенной коллегии Государственной фискальной службы. Правда, речь тогда шла об эксперименте на одной – Одесской таможне. По мнению премьера, иностранцы с проверенной репутацией и отсутствием какой-либо корпоративной заинтересованности быстро смогли бы навести порядок в наиболее загруженном, и от того наиболее коррумпированном, таможенном подразделении страны.

Также глава правительства озвучил и мотивационный «пряник» потенциальным управленцам. Он предложил отдавать на нужды региона, в котором работает таможня, половину доходов, полученных таможенниками сверх спущенного Минфином финансового плана по сбору платежей.

В ГФС к такой идее правительства поначалу отнеслись скептически. Заместитель главы Службы, руководитель таможни Константин Ликарчук отмечал, что передача таможенных функций на аутсорсинг иностранной компании является преждевременной и находится вне правового поля. По мнению Ликарчука, привлечение иностранцев явно потребовало бы изменений законодательства – от Таможенного кодекса до Конституции. А это - процесс не быстрый. Но главное – в случае реализации задуманного иностранные корпорации получат доступ к данным, представляющим, в том числе, государственную тайну. И это - прямая угроза национальной безопасности.

Однако, спустя короткое время, фискалы увидели рациональное зерно в решении пригласить иностранцев. Правда, не в Одессу, а на границу с Евросоюзом, где вопрос борьбы с коррупцией, контрабандой и хроническим невыполнением планов Минфина стоит не менее остро.

Глава ГФС Роман Насиров высказался даже «за» создание общих таможенных пунктов со странами-соседями по ЕС.

При этом он дал своим подчиненным не более 100 дней на оптимизацию работы. «Будем выводить сервис (таможенную службу - УНИАН) на новый уровень. Уже к концу года хотим создать новые условия для таможенного оформления грузов», - подчеркнул Насиров. И иностранцы, как ожидается, сыграют в этом процессе одну из ключевых ролей.

Чужой опыт

Кто эти таможенники-иностранцы - не секрет. Один из основных претендентов на право управлять четырьмя украинскими таможнями – британская компания Crown Agents. Украину с ней «познакомил» сначала министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, работавший с британцами в годы своей деловой практики, а затем и премьер Яценюк. Он, к слову, не скрывал, что еще несколько месяцев назад о Crown Agents даже не слышал. Однако, как отмечал глава правительства, «это и хорошо – не будут искать тайных связей».

В то же время, сама компания пока никак не проявила свой интерес к нашей стране. Публичных заявлений о стремлении зайти в Украину Crown Agents не высказывала. Официальный запрос УНИАН к руководству компании с просьбой прокомментировать возможное участие в конкурсе по управлению украинскими таможнями на момент выхода статьи также остался без ответа.

Благо из открытых источников, включая весьма подробный корпоративный сайт, известно, что Crown Agents как консалтинговая компания была образована едва ли не в 30-х годах XIX столетия и до 1997 года (в течение более чем 150 лет) находилась под прямым протекторатом правительства Великобритании и непосредственно Министерства по делам колоний. Затем компания была приватизирована, и теперь ее единственный акционер – неправительственная неприбыльная организация Crown Agents Foundation.

Компания действительно имеет опыт управления и реформирования таможен в странах Африки и Восточной Европы, включая Болгарию, Албанию, Румынию, Македонию, Косово, Грузию и Россию. Участие в преобразованиях в таможенной сфере является частью общей корпоративной стратегии по оказанию консультационной помощи государствам и правительствам в вопросах макроэкономики и развития отдельных секторов – от банковской системы и фискальных органов до здравоохранения. «Работая бок о бок с правительствами и обществом, мы помогаем странам развиваться и показывать лучшие результаты», - гласит девиз Crown Agents.

Вот только «лучших результатов» удавалось добиться не всегда и не везде. По данным ряда СМИ, недавний опыт работы Crown Agents на Балканах оказался весьма спорным. Компания, как утверждают источники, в силу целого ряда объективных и субъективных причин не смогла в полной мере преодолеть устоявшую в этом регионе бюрократическую систему и побороть вал контрабанды, захлестнувший, в первую очередь, республики бывшей Югославии.

Большие надежды

Получится ли у Crown Agents побороть бюрократические «устои» в Украине – вопрос. Но опрошенные УНИАН эксперты считают, что бороться стоит. «Полагаю, что управление несколькими таможнями в Украине британской компанией может стать успешным проектом», - сказал в комментарии УНИАН руководящий партнер аналитической группы Da Vinci AG Андрей Колпаков.

Однако процесс, по его мнению, будет зависеть от двух основных факторов, а именно: насколько компания будет действительно британской и не будет ли она обслуживать интересы какой-то украинской группы, а также какими будут управленческие полномочия иностранцев.

«Основной контраргумент, который выдвигают противники данной идеи, - сдача национальных интересов Украины на границе. Дескать, если на границу придут иностранцы, то это ударит по безопасности и интересам Украины. Полагаю, что за период новейшей украинской истории вряд ли можно отыскать период, когда таможня Украины отстаивала интересы государства», - считает Колпаков.

Он подчеркнул, что на таможне всегда кормились кланы, а сама граница традиционно распределялась на зоны влияния, за которые время от времени вспыхивали конфликты. Разрушить эту схему самостоятельно Украина вряд ли сможет. «В доле все – от местных группировок, на которых лежит реализация конкретных схем до непубличных лиц во Львове, Ужгороде, Одессе, Мукачево, Черновцах, Киеве, Николаеве, которые реализуют региональный контроль. В доле и публичные лица в Киеве, которые всеми силами демонстрируют борьбу с контрабандой, одновременно зарабатывая на ней», - отметил эксперт.

Именно поэтому, утверждает Колпаков, остается только эксперимент с внешним управлением. «Этот опыт может необязательно быть успешным, но другого пути нет» - резюмировал эксперт.

Об отсутствии альтернативы сказала и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. Она убеждена, что неважно, кого «поставить у руля». Важно, как этот управленец будет справляться с поставленной задачей и возложенной ответственностью. «На мой взгляд, нет ничего зазорного в транспарентном привлечении международных экспертов и инвесторов к управлению таможенными структурами. Свежий взгляд со стороны бизнеса на эти процессы не помешает», - сказала Деревянко.

В то же время, она отметила, что и украинские специалисты с прогрессивным подходом к работе и с адекватной оплатой труда также способны успешно справляться с задачей построения некоррупционного и эффективно работающего ведомства. А закрепить успех, по мнению Деревянко, позволит продуманная система мотивации и наказаний за недобросовестное выполнение служебных обязанностей.

Этот кнут и пряник, помноженный на европейскую ментальность и нулевую толерантность к коррупции, должен стать единственно верным и эффективным рецептом преобразований на таможне. А выполнение поставленной задачи станет реальным сигналом проведения реформ, которых давно ждут те, кто готов работать, вкладывать деньги в нашу страну.

Олеся Сафронова (УНИАН)