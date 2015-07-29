Гривня на межбанке постепенно приближается к 22 за доллар

В среду, 29 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,02/22,09.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНБУ упростил проведение валютных операций для банковПо информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3850/24,4440, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3700/ 0,3720.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,0741 грн/долл., к этому часу были заключены 224 сделки на сумму 94,12 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,05/22,12.