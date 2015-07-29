Сотрудникам Фискальной службы хотят вдвое увеличить зарплату

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров намерен увеличить заработную плату сотрудникам подконтрольного ему ведомства в два раза.

Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.

«Мое предложение было увеличить фонд оплаты труда Фискальной службы на 50%, чтобы во втором полугодии мы смогли увеличить заработную плату вдвое. Мы будем на этом настаивать», - сказал он.

По его словам, этот шаг позволит поднять уровень заработной платы сотрудников Фискальной службы до реального прожиточного минимума.

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Глава ГФС отметил, что персонал Фискальной службы будет сокращен на 20%, и эти средства будут использованы для фонда оплаты труда оставшихся сотрудников.

Как сообщал УНИАН, в ходе презентации реформы Государственной фискальной службы глава ведомства Роман Насиров сообщил, что в рамках реформы планируется увеличить количество заместителей главы ведомства с двух до пяти, в соответствии с количеством направлений работы службы, а также сократить штат на 30% благодаря внедрению электронных сервисов.

При этом премьер министр Украины Арсений Яценюк настаивает на сокращении штата Фискальной службы вдвое.

Подготовка институциональной реформы ГФС является одним из предварительных условий для выделения Украине второго транша в рамках программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда.