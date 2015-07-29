У Абромавичуса за месяц подготовят отчет о влиянии импортного сбора на экономику

Министерство экономического развития и торговли в течение месяца проанализирует данные о влиянии дополнительного импортного сбора, введенного в феврале, на экономику Украины, и передаст отчет о целесообразности его существования на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Введение дополнительного импортного сбора было необходимо для преодоления целого ряда накопившихся макроэкономических дисбалансов вместе с другими мерами, к которым прибегло правительство и Национальный банк Украины. Данные меры являются неотложными, временными и направлены исключительно на достижение макроэкономической стабилизации и борьбу с паническими настроениями на валютном рынке, хотя они и могут иметь негативное воздействие на торговлю и инвестиционную привлекательность страны», - передает слова главы Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса пресс-служба ведомства.

По словам министра, если оценка влияния сбора на экономику будет негативной, Минэкономразвития будет рекомендовать отменить его досрочно.

«В случае, когда аналитические данные будут свидетельствовать о стабилизации и о том, что преимущества от такого мероприятия не оправдывают себя, Минэкономразвития предложит отмену временного импортного сбора раньше оговоренного срока. Конечно, для принятия такого решения необходимо провести консультации со всеми вовлеченными сторонами, включая наших международных партнеров и МВФ», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Генеральный совет Всемирной торговой организации подтвердил соответствие дополнительного импортного сбора, введенного в феврале текущего года, международным обязательствам Украины.

В феврале правительство Украины ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде импортного сбора по ставкам 10% и 5%. Сбор не распространяется на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности, на газ, и другие важные для украинской экономики и населения товары. По расчетам Кабмина, сбор должен был обеспечить дополнительный доход бюджета на уровне порядка 17 млрд грн.

Читайте такжеУкраина может отменить дополнительный импортный сбор уже в четвертом кварталеВ то же время, принятое решение не единожды критиковали представители бизнеса. А руководство Государственной фискальной службы отмечало значительный рост ввоза в страну контрабандного товара, снижение уплаты таможенных платежей и сворачивание производства в Украине.

Также, по оценкам Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, внедрение дополнительного импортного сбора не привело к ожидаемому увеличению поступлений в государственный бюджет ввиду сокращения импорта.