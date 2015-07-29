Фискальная служба хочет внедрить электронный акциз уже в этом году

Государственная фискальная служба намерена в текущем году внедрить систему электронного администрирования акцизного налога.

Об этом в ходе брифинга заявил глава ГФС Роман Насиров.

«Мы будем пытаться успеть это сделать в этом году, если нет – то с 1 января мы внедрим такую систему электронного администрирования акцизного налога», - сказал Насиров.

Читайте такжеПоступления от акцизов выросли в полтора разаПо его словам, Налоговый комитет Верховной Рады уже внес соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, система электронного администрирования налога на добавленную стоимость до 1 июля работала в тестовом режиме, а с 1 июля переведена в обычный и работает в штатном режиме.

Введение в Украине электронных НДС-счетов предусмотрено нормами Налогового кодекса, что согласовано с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом. Согласно принятым решениям, с 1 января 2015 года предприниматели - плательщики НДС в автоматическом режиме отправляют налоговые платежи на специальные казначейские электронные счета, а затем они будут списаны в бюджет. Как утверждают в Государственной фискальной службе, это позволит исключить любые махинации с НДС, объем которых только в 2013 году составил порядка 70 млрд грн.

Читайте такжеПорошенко подписал закон об усовершенствовании системы электронного администрирования НДСПредприниматели неоднократно критиковали эту инициативу и предлагали отменить ее. Требование об отмене НДС-счетов прописано в Коалиционном соглашении, подписанном всеми фракциями – участниками парламентского большинства. Также в парламенте зарегистрирован законопроект об отмене НДС-счетов.