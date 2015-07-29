В Украине заработал закон об усовершенствовании системы электронного администрирования НДС

Закон вносит ряд изменений в систему электронного администрирования НДС, которая с 1 февраля текущего года работала в тестовом режиме, а с 1 июля переведена в обычный режим работы.

В частности, сокращен перечень реквизитов налоговой накладной, предоставляется возможность составления раз в месяц сводных налоговых накладных в случае осуществления поставки товаров (услуг), поставка которых имеет непрерывный или ритмичный характер (как плательщикам, так и неплательщикам НДС).

Установлено, что на счета в системе электронного администрирования НДС не распространяется действие Закона Украины «Об исполнительном производстве», в частности на денежные средства, находящиеся на таких счетах, не может быть наложен арест, обращено взыскание.

При этом предусматривается снятие в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу закона, поступившего на подпись, органом, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств, ареста с денежных средств, находящихся на счетах в системе электронного администрирования НДС, на которые были сформированы требования в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

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Абзацы седьмой – одиннадцатый подпункта 3 пункта 11 раздела I указанного закона, которые касаются применения штрафных санкций за завышение суммы налога, на которую плательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные/расчеты корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных, вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу этого закона.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о совершенствовании администрирования налога на добавленную стоимость».

Введение в Украине электронных НДС-счетов предусмотрено нормами Налогового кодекса, что согласовано с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом. Согласно принятым решениям, с 1 января 2015 года предприниматели - плательщики НДС в автоматическом режиме отправляют налоговые платежи на специальные казначейские электронные счета, а затем они будут списаны в бюджет. Как утверждают в Государственной фискальной службе, это позволит исключить любые махинации с НДС, объем которых только в 2013 году составил порядка 70 млрд грн.

Предприниматели неоднократно критиковали эту инициативу и предлагали отменить ее. Требование об отмене НДС-счетов прописано в Коалиционном соглашении, подписанном всеми фракциями – участниками парламентского большинства. Также в парламенте зарегистрирован законопроект об отмене НДС-счетов.