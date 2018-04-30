Дефолт по осени считают

Вопреки угрозам украинских властей объявить мораторий на выплаты по внешним коммерческим долгам, чтобы ускорить переговоры с кредиторами о реструктуризации, подвижки в которых явно отсутствуют, Министерство финансов 24 июля оплатило купон по евробондам на 120 млн долл. Причем оплата прошла с утра пораньше, до накала «преддефолтных» настроений на рынке. И истеричные прогнозы экспертов о предстоящих проблемах финансовой системы страны «выключились» как по щелчку пальцев.

Настроение рынков вполне понятно – еще в июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» может объявить мораторий в конце июля при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами, для чего у Кабинета министров есть все полномочия, согласно действующему с 17 июня закону. Впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о долгожданном прогрессе в виде заключения соглашения о конфиденциальности, но на этом прогресс пока закончился.

Между тем, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд, который 31 июля намерен решить вопрос о продолжении сотрудничества с нашей страной в рамках кредитной программы и предоставлении второго кредитного транша на 1,7 млрд долл., продолжает ожидать ощутимых результатов переговорного процесса, который длится уже более 4 месяцев. «Мы хотим и ожидаем достижения договоренности к дате пересмотра программы (31 июля)», - заявил директор департамента коммуникаций фонда Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне.

Рассчитывает на благосклонность кредиторов и отечественный Минфин, ожидая очередной раунд переговоров на текущей неделе – до заседания Совета директоров МВФ. «Мы ожидаем ответа на новые предложения, которые мы передали кредиторам неделю назад. На днях ожидаем ответа», - сообщила министр финансов, уточнив, что не может разглашать детали переговоров до их завершения.

Кредиторы пока молчат. Но, поскольку платежи со стороны Украины продолжаются, возможны два варианта развития событий – либо переговоры все-таки сдвинулись с «мертвой» точки и их результат будет обнародован в ближайшее время, либо стороны окончательно зашли в тупик.

В ожидании чуда

Фондовый рынок воспринял факт уплаты купона на 120 млн долл. как сигнал о прогрессе в переговорах с кредиторами. По данным агентства Bloomberg, украинские еврооблигации выросли до пятимесячного максимума, и рост стоимости украинских долговых бумаг в июле может стать максимальным с начала года.

Оптимистично настроены и отечественные финансовые эксперты. «Тот факт, что мораторий не был введён на прошлой неделе, подтверждает, что переговоры из обмена предложениями и публикациями в прессе перешли в более практическое русло», - считает старший финансовый аналитик групы ICU Тарас Котович. По его словам, говорить о достижении каких-то договорённостей пока ещё рано, переговоры продолжатся ещё не одну неделю. «Но решить вопрос реструктуризации нужно, ориентировочно, до начала сентября, чтобы урегулировать все вопросы до погашения 500 млн долл. по евробондам. То есть, в августе», - полагает он.

Глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также считает целесообразным решить вопрос реструктуризации в августе-сентябре. «Есть две критичные даты – 23 августа, когда очередной купон на 60 млн долл., и 23 сентября – самая критичная дата, когда гасится 500 млн по телу еврооблигаций», - пояснил эксперт.

По его мнению, возможны два варианта развития событий. В рамках оптимистичного сценария стороны совместно объявят об очередном прогрессе, МВФ даст нашей стране второй транш кредита, а переговоры с кредиторами снова перейдут в относительно вялую фазу. При пессимистичном варианте Минфину все-таки придется воспользоваться своим правом и объявить мораторий на долговые выплаты.

Паращий подчеркивает, что речь идет не о классическом дефолте как о несостоятельности государства платить по счетам, а всего лишь о способе давления на кредиторов, который поможет заставить их быть более сговорчивыми, и принять приемлемые для Минфина условия реструктуризации. «Решение правительства будет зависеть от хода переговоров, и при сближении позиций сторон необходимости в моратории не будет. Пока такого сближения нет, поскольку Минфин требует списания части долга, а кредиторы настаивают, чтобы списания не было вообще», - добавил он.

Итак, если до сентября угрозы объявить мораторий на выплаты не подействуют на кредиторов, то украинским властям придется перейти к реальным действиям. И на повестке дня снова всплывет технический дефолт со всеми вытекающими последствиями.

Осенний марафон

Авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's в своих прогнозах солидарно с украинскими экспертами. «Если правительство Украины и частные кредиторы не достигнут соглашения к моменту сентябрьского пересмотра программы МВФ, тогда Украина может воздержаться от погашения 23 сентября облигаций на 500 млн долл.», — полагают в агентстве. В Moody's подчеркивают, что факт уплаты купона в июле не устраняет риск введения моратория, поскольку эта оплата проведена во избежание срыва переговорного процесса, и по этой же причине правительство, скорее всего, заплатит купон на 60 млн долл. 23 августа.

Это предварительно подтвердили и в Министерстве финансов. «Предстоящая крупная выплата – погашение тела бонда в сентябре на 500 млн долл. Погашение купонов – это одно. Это - финансовая дисциплина. При погашении тела облигации очень тяжело будет потом разговаривать с другими кредиторами, если мы кому-то в сентябре выплатим, а другим решим не платить», - пояснил ситуацию УНИАН замминистра финансов Артем Шевалев.

По его словам, решение вводить мораторий на выплаты или нет, будет привязываться к сентябрьской дате. В то же время, не вникая в детали, Шевалев заверил, что диалог с кредиторами вышел на другую стадию динамики, и контакты сторон лицом к лицу или посредством телефонной связи происходят активно и регулярно.

Эксперты затрудняются прогнозировать возможный итог затянувшихся переговоров. «Возможно, будет минимальный «haircut» (списание части долга). 5-10% скинут, символически. Но в дефолт я не верю. Объявить осенью дефолт, когда все и так ожидают плохих новостей, будет «прикрим самогубством». Да и деньги, чтобы заплатить по долгам, есть», - отметил директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук. Тем не менее, он предупредил, что напряжение в обществе никуда не исчезнет, и регуляторам следует тщательно подготовиться к осени и возможной панике на рынках.

В Национальном банке и Министерстве финансов неоднократно заявляли, что даже при введении моратория на долговые выплаты внутренний рынок не пострадает. Но эксперты предрекают, что фактор неконтролируемой паники и желание спекулянтов на ней заработать могут спровоцировать новый виток девальвации гривни в пределах 20% и отток вкладов из банков.

«Нельзя исключать панику и на валютном рынке, и в банковской системе. Скорее всего, Национальному банку и Минфину придется вводить какие-то временные ограничительные меры, чтобы эту панику погасить», - полагает Александр Паращий.

Так что осень обещает быть нескучной. Регуляторам предстоит заготовить рычаги для оперативного подавления возможной паники на рынках, а гражданам и бизнесу – приготовиться к массированным попыткам вовлечь их в эту панику, чтобы спекулянты смогли заработать. С другой стороны, наша страна живет в состоянии перманентного дефолта с 2008 года. То есть, ситуация сложная, но привычная.

Ольга Гордиенко (УНИАН)