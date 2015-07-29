Украинцы за полгода заплатили более 4 миллиардов гривень военного сбора

Украинские налогоплательщики в январе-июне 2015 года заплатили в государственный бюджет 4,1 млрд грн военного сбора, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, в июне объем уплаченного сбора составил 796,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года как дополнительный источник финансирования и поддержки армии, которая выполняет задания в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Ставка сбора составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.

Читайте такжеКабмин утвердил порядок публичного сбора пожертвований для армииПо словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, украинцы в период с августа и до конца декабря уплатили в бюджет 1,885 млрд грн военного сбора, но дополнительные расходы на оборону и армию по сравнению с 2013 годом возросли на 15,6 млрд грн.