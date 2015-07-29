Лагард подтвердила готовность МВФ выделить Украине $1,7 миллиарда

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд готов принять положительное решение по выделению Украине второго кредитного транша в рамках программы сотрудничества EFF.

Об этом сказала в ходе онлайн-конференции директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард.

«Уже в эту пятницу мы рассмотрим результаты первого пересмотра программы сотрудничества, - сказала Лагард. – И наше решение должно быть поддерживающим для Украины».

Читайте такжеУкраина может получить еще 1,7 миллиарда от МВФ уже на следующей неделеПри этом Лагард подчеркнула, что нынешнее руководство Украины демонстрирует твердое стремление менять страну и проводить реформы. «За последние 20 лет у нас было много попыток помочь Украине. И только сейчас мы видим реальное желание меняться», - отметила Лагард.

По словам директора-распорядителя, Фонд понимает всю сложность геополитической ситуации, в которой оказалась Украина. «Мы видим развитие событий на восточной границе. Однако мы понимаем и то, что для достижения экономической стабильности правительство страны должно принять ряд важных мер, включая борьбу с коррупцией, финансовую консолидацию», - сказала Лагард.

Читайте такжеЯценюк: проблемы Греции – это "ничто по сравнению с проблемами Украины"Как сообщал УНИАН, ранее МВФ подтвердил намерение Совета директоров принять решение по выделению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF 31 июля текущего года. Совет заслушает результаты первого пересмотра программы, и одобрение этих результатов будет означать выделение Украине кредитного транша в размере 1,18 млрд SDR – порядка 1,7 млрд долл. Таким образом, общая сумма средств, выделенных Украине по программе EFF со стороны Международного валютного фонда, составит 6,68 млрд долл.

В марте текущего года Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования экономики Украины, предполагающую механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility) сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила в марте – сразу же после утверждения программы.

В мае-июне в Украине работала миссия Фонда, которая провела первый обзор реализуемых в Украине реформ и дала свои рекомендации Совету директоров МВФ. Тогда же Фонд пересмотрел в сторону ухудшения прогноз развития экономики Украины, однако отметил, что ухудшение оценок связано с продолжающимися военными действиями на востоке страны.

В то же время, действия правительства в части достижения финансовой стабилизации были признаны удовлетворительными. В июле премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что Украина выполнила все предварительные критерии МВФ и ожидает позитивного решения Совета директоров Фонда.