Гривня на межбанке и ее официальный курс встретились на отметке 22,07 за доллар

В среду, 29 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,02/22,07, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3010/24,3470, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3690/0,3700 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0736 грн/долл., к этому часу были заключены 500 сделок на сумму 324,99 млн долл.

Читайте такжеНацбанк упростил доступ международных платежных систем на рынок Украины Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2207.3558 (29 июля – 2203.9591);

100 евро – 2434.7134 (29 июля – 2429.8649);

10 российских рублей – 3.6933 (29 июля – 3.6597).