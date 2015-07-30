ФРС отметила улучшение экономики США: учетную ставку могут повысить в сентябре

Состояние экономики и рынка труда США продолжает улучшаться и это дает возможность повышения ключевой процентной ставки в сентябре - таков итог двухдневного заседания ФРС, передает Reuters.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке заявили, что экономика США преодолела замедление первого квартала и "умеренно расширяется", несмотря на спад в энергетическом секторе и проблемы за рубежом. В частности, американский центробанк указал на "солидный рост числа рабочих мест" в последние месяцы.

Читайте такжеЕвро упадет не из-за кризиса в Греции, а на фоне ситуации в США - прогноз DW"...Ряд индикаторов рынка труда предполагает, что недоиспользование трудовых ресурсов сократилось с начала этого года", - говорится в заявлении ФРС по итогам заседания, в ходе которого центробанк сохранил ключевую ставку в диапазоне 0,00-0,25 процента годовых.

Формулировки заявления предполагают более позитивную оценку состояния рынка труда по сравнению с заседанием в июне, когда ФРС отметила "некоторое уменьшение" его слабости.

Заявление ФРС может укрепить ожидания повышения ставки на заседании в сентябре. Центробанк удерживает ключевую ставку около нуля с декабря 2008 года, что является частью его усилий по восстановлению экономики от последствий кризиса 2007-2009 годов.

В то же время, ФРС не дала четкого сигнала по поводу планов в отношении ставок. Вместо этого она сообщила, что хочет увидеть "дальнейшее улучшение рынка труда" и быть более уверенной в том, что низкая инфляция направится к 2-процентному среднесрочному ориентиру.

Уолл-стрит считает сентябрь наиболее вероятным сроком начала ужесточения денежно-кредитной политики.