Российский рубль начал торги с очередного обвала

В России - очередной обвал рубля.

Курс доллара с начала торгов вырос на 0,52 рубля - до 59,19 рубля, курс евро - на 0,16 рубля, до 64,80 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Как сообщал УНИАН, в России в ходе торгов понедельника, 27 июля, курс евро превысил 65 рублей, впервые с 20 марта.

Читайте такжеBloomberg: в России - "коллапс потребительской экономики" А 28 июля российский рубль опустился ниже психологической отметки в 60 рублей за доллар.