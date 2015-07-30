Минфин завершил докапитализацию "Укргазбанка"

Министерство финансов Украины в полном объеме приобрело акции дополнительной эмиссии национализированного в 2009 году «Укргазбанка» на сумму 633 млн грн в обмен на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте банка.

По информации банка, выкуп акций проведен согласно решению Минфина как основного акционера банка от 27 июля и постановлению Кабинета министров от 15 июня о принятии государством участия в докапитализации «Укргазбанка» в связи с присоединением к нему также национализированного в 2009 году банка «Киев».

Читайте такжеМеждународные инвесторы могут вложить средства в "Укргазбанк"«Поскольку обязательства банка «Киев» на момент присоединения его к «Укргазбанку» существенно превышали его активы, Кабинет министров принял решение провести докапитализацию «Укргазбанка». Это свидетельствует о намерении государства как можно скорее стабилизировать работу банковской системы Украины и восстановить доверие населения к ней», - приводятся в сообщении слова главы правления председатель «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

Как сообщал УНИАН, государственный «Укргазбанк» сообщил о завершении процедуры присоединения активов и пассивов неплатежеспособного банка «Киев» 25 июня, в связи с чем Национальный банк Украины отозвал лицензию у банка «Киев» и принял решение о его ликвидации.

Антимонопольный комитет Украины разрешил присоединение активов и обязательств банка «Киев» к государственному «Укргазбанку» 15 мая.

НБУ признал национализированный в 2009 году банк «Киев» неплатежеспособным для дальнейшей передачи его активов и обязательств государственному «Укргазбанку» 24 февраля, после чего в банке работала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц для инвентаризации, оценки и составления реестра активов и обязательств.

«Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков по размеру активов. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, и в настоящее время Минфин владеет свыше 94% акций банка.

В марте этого года Кабмин принял решение докапитализировать «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн, в июне – еще на 633 млн грн.