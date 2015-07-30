Детективы антикоррупционного бюро будут получать зарплату в "Ощадбанке"

Работники недавно созданного Национального антикоррупционного бюро Украины будут обслуживаться в рамках зарплатного проекта в государственном «Ощадбанке», сообщается на сайте банка.

По информации банка, в июле клиентами банка по зарплатным проектам стали 400 компаний и предприятий, среди которых новая патрульная служба.

Читайте такжеГосударственный "Ощадбанк" в первом полугодии получил 2,8 миллиарда убыткаТакже банк сотрудничает по зарплатным проектам, в рамках которых эмитировано почти 68 тыс. платежных карт, с такими госучреждениями и организациями, как Министерство обороны, Государственная служба охраны, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, НАЭК «Энергоатом».

Как сообщал УНИАН, 14 октября 2014 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», а 23 октября президент подписал этот закон.

Закон предусматривает создание специального государственного правоохранительного органа, задачей которого является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Пост директора бюро в апреле этого года согласно указу президента Украины Петра Порошенко занял адвокат Артем Сытник. По информации Сытника, в Национальном антикоррупционном бюро будут работать 243 детектива.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.