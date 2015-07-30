Москва угрожает ответными мерами семи странам, поддержавшим санкции Евросоюза
13:14, 30 июля 2015Финансы
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"...Основополагающим является принцип взаимности", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков: Москва может ввести ответные меры в отношении стран, поддержавших санкции / vesti.ru
Россия может ввести ответные меры против семи стран, поддержавших санкции ЕС против нее, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Безусловно, могут (последовать ответные меры)", - сказал Песков.
Читайте такжеМедведев: санкции США против России могут сохраниться на десятилетияОн пояснил: "Мы еще раз повторяем, что, естественно, основополагающим является принцип взаимности".
Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции Евросоюза в отношении России. Позже появилась информация, что санкции поддержала и Грузия.
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