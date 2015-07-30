Москва угрожает ответными мерами семи странам, поддержавшим санкции Евросоюза

Россия может ввести ответные меры против семи стран, поддержавших санкции ЕС против нее, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, могут (последовать ответные меры)", - сказал Песков.

Читайте такжеМедведев: санкции США против России могут сохраниться на десятилетияОн пояснил: "Мы еще раз повторяем, что, естественно, основополагающим является принцип взаимности".

Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции Евросоюза в отношении России. Позже появилась информация, что санкции поддержала и Грузия.