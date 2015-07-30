В парламенте считают, что система электронного администрирования НДС еще требует доработки

Он должен устранить часть выявленных недостатков и ошибок в работе системы электронного администрирования НДС, которая начала работать на постоянной основе с 1 июля этого года.

Об этом рассказал представитель депутатской группы «Партия «Відродження», член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Олег Кулинич.

По его словам, согласно Закону, уже через 3 дня система начнет работать «с нуля» для всех налогоплательщиков. Все показатели формулы электронного расчета НДС, предусмотренной Налоговым кодексом, с 1 августа 2015 года обнулятся.

Законом отсрочено применения штрафов за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, штрафы будут начисляться с 1 октября 2015 года.

«Вместе с тем, достаточно сомнительным является нововведение по введению дополнительного 10% штрафа за завышение плательщиком налогового кредита на 1 июля 2015 г. Налоговый кодекс уже предусматривает штрафы в размере 25% или 50% за неуплату денежных обязательств. Поэтому данный штраф является абсолютно необоснованным — штрафовать несколько раз за одно и то же нарушение, недопустимо. Скорее всего, подобные штрафы ждет обжалование в судах», — допускает нардеп.

Он также отмечает, что закон содержит ряд нововведений, касающихся аграрной отрасли, для которой действует специальный режим налогообложения НДС.

Ключевым моментом стало введение отдельных электронных счетов, предназначенных для перечисления средств на специальные счета для сельхозпроизводителей. Такие электронные счета являются «транзитными» и играют роль буфера между «обычными» электронными счетами и специальным счетам, на которых аккумулируется «льготный» НДС.

«Однако закон не дает ответа на вопросы, когда и как будут открыты такие счета. Очевидно, что без соответствующих изменений в подзаконные акты, эти «транзитные счета» сами по себе не откроются, и нормы Кодекса пока не будут работать», — говорит Олег Кулинич.