Годовая инфляция может замедлиться до 41% из-за снижения покупательной способности населения

Снижение покупательной способности населения и экономия им средств окажут сдерживающее влияние на инфляцию, снизив ее годовые результаты до 41-46%.

Об этом говорится в прогнозе аналитической группы Da Vinci AG, переданном УНИАН.

«Ухудшение социально-экономической ситуации, обусловленной кризисом и войной на Донбассе, приведет к дальнейшему снижению покупательского спроса, что в свою очередь приведет к формированию нескольких трендов. Эти тренды могут оказать сдерживающее влияние на уровень инфляции, снизив годовые результаты до уровня 41-46%», - говорится в отчете.

Эксперты отметили, что по итогам первого полугодия темпы инфляции уже значительно замедлились. По оценкам Da Vinci AG, рост инфляционных показателей был связан исключительно с падением национальной валюты, так как нормализация инфляционной динамики полностью совпадала со стабилизацией курса национальной валюты.

Читайте такжеНацбанк: инфляция замедлилась, потому что украинцы обеднели и стали меньше покупать«Стабилизация курса и оптимистические прогнозы относительно курса национальной валюты до конца года дают основания прогнозировать снижение ИПЦ (индекса потребительских цен – УНИАН) по итогам года. Курсовой фактор будет постепенно замещаться фактором покупательной способности, который будет способствовать дефляционным трендам», - считают эксперты.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2015 года по сравнению с маем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 0,4% с 2,2%, зафиксированным месяцем ранее. В годовом выражении (июнь 2015 года к июню 2014 года) инфляция замедлилась до 57,5% с 58,4%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, за январь-июнь, потребительские цены в Украине выросли на 40,7%.