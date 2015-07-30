Золотовалютные резервы НБУ не достигнут $18 миллиардов согласно программе с МВФ - исследование

Золотовалютные резервы Национального банка Украины по итогам года вырастут до 11-12,8 млрд долл., но не достигнут ожидаемого уровня в 18 млрд долл. согласно программе с Международным валютным фондом, считают эксперты аналитической группы Da Vinci AG.

«Мы скептически оцениваем планы регулятора нарастить золотовалютные резервы к концу года до уровня в 18 млрд долл. Такая оценка основана на негативных показателях внешней торговли. В связи с этим прогнозный показатель международных резервов будет составлять 11-12,8 млрд долл.», - говорится в аналитическом прогнозе группы, переданном УНИАН.

Одновременно эксперты отметили, что можно говорить о начале выхода Украины из «красной зоны» риска, поскольку пополнение и увеличение резервов происходит при своевременном обслуживании государством валютного долга и на фоне сохраняющейся негативной внешнеторговой обстановки вокруг Украины.

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Эксперты полагают, что Украине потребуется достаточно длительный период для восстановления экономики и возобновления роста резервов, при этом динамика резервов будет полностью подчинена процессам взаимодействия Украины с международными финансовыми организациями в связи с необходимостью структурно перестроить рынок сбыта отечественного экспорта и заменить практически весь экспорт, который направлялся в Российскую Федерацию,

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за июнь выросли на 3,5%, или на 346 млн долл., - до 10,264 млрд долл.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл. на 1 января 2015 года.

Национальный банк Украины в рамках программы с Международным валютным фондом рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18,2 млрд долл. на конец 2015 года и до 22,1 млрд долл. – на конец 2016 года за счет поступления средств от официальных кредиторов и доноров.