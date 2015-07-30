Курс гривни в этом году уже не упадет ниже 25 за доллар - аналитики

Курс гривни к доллару в Украине по итогам 2015 года не будет ниже порога в 25 грн/долл. благодаря поступлениям средств международных финансовых организаций, административным ограничениям на валютном рынке и борьбе со схемами вывода валюты через инструменты рефинансирования проблемных финучреждений.

Об этом говорится в прогнозе аналитической группы Da Vinci AG, переданном УНИАН.

По оценкам Da Vinci AG, несмотря на оптимистические прогнозы, давление на национальную валюту будет сохраняться в связи с высоким уровнем долговых обязательств и сохраняющимся слабым притоком валюты в страну, что может усилить колебания курса в рамках коридора 21-25 грн/долл.

Эксперты полагают, что динамика изменения курса национальной валюты к евро зависит от курса гривни к доллару, и что данная тенденция продлится как минимум до конца 2015 года. Соответственно, курс национальной валюты к евро на конец года на межбанковском рынке, по прогнозам Da Vinci, не будет ниже 27 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

Читайте такжеНацбанк упростил выдачу для украинцев валютных лицензийПосле введения Национальным банком Украины ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы в марте этого года гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.

В апреле этого года НБУ констатировал достижение равновесия на валютном рынке и наличие предпосылок для его либерализации, при этом сообщив, что отмена ранее установленных ограничений будет производиться по согласованному с МВФ плану при наличии определенных предпосылок.

Эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию гривни в пределах 20% в случае введения Кабинетом министров моратория на выплаты по коммерческим долгам при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами о реструктуризации до сентября этого года.