СБУ заблокировала тендер "Укрэнерго" на 554 миллиона гривень

Служба безопасности Украины заблокировала тендер львовского подразделения госкомпании «Укрэнерго» на закупку трансформаторов, стоимость которых была завышена на 40%, говорится в сообщении ведомства.

«Правоохранители выяснили, что победителем тендера на закупку трансформаторов на сумму 554 миллиона гривень стало предприятие, которое не имело законных оснований для участия в нем», - говорится в сообщении.

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«В ходе дальнейшей проверки сотрудники спецслужбы установили, что в предложении этого предприятия стоимость продукции была завышена примерно на 40%», - добавили в СБУ.

По данным СБУ, тендерный комитет «Укрэнерго» принял решение об отмене конкурсных торгов.

«В результате было отменено заключение убыточных для государства контрактов», - подчеркнули в СБУ.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции провести проверку государственных закупок в госкомпании «Укрэнерго», после того как компания решила потратить около 2 млрд грн на закупку трансформаторов в избыточном количестве.

14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 миллиардов гривень.

Представляя инвестиционную программу, генеральный директор «Укрэнерго» Юрий Касич сообщил, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утвержденной инвестпрограммы «Укрэнерго» объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собирается купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор», подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

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«Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.

Скандал вокруг закупок «Укрэнерго» разгорелся, когда стало известно, что государство решило потратить 4 млрд грн на закупку трансформаторов в избыточном количестве. Затем НКРЭКУ 14 июля утвердила инвестиционную программу для «Укрэнерго», в которой, в частности, были заложены планы по закупке трансформаторов. В утвержденном варианте программы сумма уменьшилась до 2,1 млрд грн.