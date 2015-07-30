Экспорт в ЕС может продолжить падение из-за неконкурентной структуры производства - эксперты

Экспорт Украины в страны Евросоюза, который в январе-мае текущего года снизился на 36,3%, может продолжить падение из-за неконкурентной структуры производства.

Соответствующая оценка содержится в прогнозе аналитической компании Da Vinci AG, переданном УНИАН.

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Согласно прогнозу, большинство украинских производителей не могут закрепиться на рынке ЕС, ситуацию способна исправить лишь переориентация с существующего потенциала производства на создание новых производственных площадок специально под европейский рынок.

При этом реализация новой производственной стратегии "под ЕС" может стать реальной благодаря привлечению азиатских и европейских инвестиций.

Согласно данным прогноза, сельскохозяйственный сектор имеет перспективу для усиления роли в структуре внешней торговли Украины, в то время как традиционные секторы - металлургия, химическая промышленность и машиностроение будет постепенно снижаться.

В то же время экспортный потенциал Украины во втором полугодии может значительно снизиться из-за снижения удельного веса всех ключевых для Украины рынков.

Кроме того, аналитики DaVinci AG отмечают перспективу дальнейшего падения импорта за счет снижения покупательной способности населения.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 35,9% - до 15,437 млрд долл., импорт - на 38,8%, до 14,528 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,06 (в январе-мае 2014 года – 1,02).

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-мае 2015 года, по сравнению с январем-маем 2014 года, снизился на 33,5% - до 5,165 млрд долл., и составил 33,5% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 25,6% - до 6,154 млрд долл., и составил 42,4% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 60,3%, до 1,869 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 66,3%, до 2,387 млрд долл.

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Совет ЕС продлил до конца 2015 года автономные торговые преференции для Украины.

Торговые преференции являются частью пакета предложений, направленных на обеспечение экономической и финансовой поддержки Украины. Они включают временное сокращение или ликвидацию таможенных сборов в соответствии с графиком уступок, заложенных в Соглашении об ассоциации. Политическая часть Соглашения об ассоциации была подписана в марте 2014, вторая часть соглашения (экономическая) в июне 2014 года, однако в сроки временного применения были внесены поправки.