Гривня на межбанке резко взлетела до 21,20 за доллар

В четверг, 30 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,05/21,20.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Читайте такжеКурс гривни в этом году уже не упадет ниже 25 за доллар - аналитикиПо информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,0090/23,1710, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3510/0,3540.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,6118 грн/долл., к этому часу были заключены 566 сделок на сумму 457,96 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,02/22,07.