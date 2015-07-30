МВФ отказал Греции в дальнейших кредитах

Согласно отчету МВФ, Греция не соответствует двум из четырех необходимых условий, которые необходимы для предоставления Фондом кредитов, сообщает Новое время со ссылкой на Financial Times.

Предположительно, третьей программы МВФ для Греции в ближайшее время не будет - совет директоров не намерен даже обсуждать ее до начала следующего года.

В то же время МВФ готов участвовать в переговорах Афин с Еврокомиссией и Европейским центробанком, которые также выступают кредиторами.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля Международный валютный фонд (МВФ) получил от Греции запрос на открытие для нее новой кредитной линии.