Нацбанк в январе-июне перечислил в госбюджет 25,1 миллиарда гривень прибыли за 2014 год

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По данным Госказначейства, в целом доходы госбюджета за этот период составили 244,694 млрд грн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39%, доходы общего фонда госбюджета выросли на 52% - до 232,406 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-мае 2015 года перечислил в государственный бюджет 20,1 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

Согласно госбюджету Украины на 2015 год, НБУ должен был до 11 мая 2015 года перечислить в казну не менее 60,4 млрд грн прибыли, что почти в 3 раза выше показателя за 2014 год на уровне 22,807 млрд грн.