СМИ: кредиторы согласились списать Украине часть долга

Об этом ообщает The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к переговорам источники, пишет Новое Время.

При этом сообщается, что кредиторы прилагают усилия по обеспечению быстрой, взаимоприемлемой и устойчивой реструктуризации долга, в то же время сохраняя доступ страны к рынкам капитала.

Собеседник, знакомый с ходом переговоров, заявил изданию, что Украина в последнее время показала, что готова согласиться на списание менее крупной части долга, чем оговаривалось ранее.

Читайте такжеМВФ призвал Украину и ее кредиторов продолжать переговоры о реструктуризации долгаКак сообщалось, переговоры Украины с кредиторами о реструктуризации долгов фактически зашли в тупик. В связи с этим министр финансов Наталия Яресько в своем обращении к гражданам заявила, что несмотря на сложность экономической ситуации в стране, международные кредиторы затягивают предметные переговоры. В свою очередь специальный комитет кредиторов отверг обвинения министра в отказе помочь стране в реструктуризации долга.

На этом фоне в правительстве говорят о возможности введения моратория на выплату внешних долгов.