Нацбанк ради снижения инфляции сохранил учетную ставку на уровне 30%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку

на уровне 30% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение правления от 30 июля.

По информации регулятора, ставка остается неизменной для закрепления положительных сдвигов на денежно-кредитном рынке и поддержки тренда на снижение инфляции.

«В условиях устойчивого снижения инфляционных рисков мы перейдем к смягчению денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Как сообщал УНИАН, НБУ повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых с 4 марта 2015 года, а также повысил ставки по операциям поддержки ликвидности и по мобилизации ресурсов у банков.

Читайте такжеГодовая инфляция может замедлиться до 41% из-за снижения покупательной способности населенияУжесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После повышения учетной ставки, а также введения Нацбанком ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.