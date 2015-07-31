СМИ: Украина предложила кредиторам на следующей неделе провести переговоры о реструктуризации долга

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, предложение кредиторов о списании 5% основной суммы долга является важным сигналом о достижении соглашения, а дискуссионным останется только размер списания.

Как сообщал УНИАН, по информации Bloomberg, кредиторы предложили Украине списать 5% суммы основного долга в рамках переговоров о реструктуризации внешних долгов на 15,3 млрд долл.

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с Международным валютным фондом в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

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В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» может объявить мораторий в конце июля при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами, для чего у Кабинета министров есть полномочия согласно действующему с 17 июня закону. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, и 24 июля Минфин оплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

На этой неделе министр финансов сообщила, что Минфин передал кредиторам обновленное предложение и ожидает очередной раунд переговоров в ближайшие дни.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в своем последнем заявлении назвала нежелательным мораторий, который Украина может объявить в отношении выплаты своих долгов, но заверила, что этот шаг не остановит сотрудничества Фонда с Украиной, и что МВФ готов выделить нашей стране второй кредитный транш в рамках программы на 1,7 млрд долл.