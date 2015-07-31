Гривня на межбанке укрепилась уже до 21,10 за доллар

В пятницу, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,05/21,10.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНацбанк ради снижения инфляции сохранил учетную ставку на уровне 30%По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,0180/23,0770, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3480/0,3490.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,1160 грн/долл., к этому часу были заключены 40 сделок на сумму 17,63 млн долл.

Как сообщал УНИАН, гривня резко взлетела до 21,20 за доллар к закрытию торгов в четверг с 22,07 в среду.