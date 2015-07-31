НБУ ужесточил санкции к банкам за чрезмерную покупку валюты

Национальный банк Украины ужесточил санкции за превышение банками предельного объема покупки на межбанковском валютном рынке безналичной валюты и банковских металлов над объемом их продаж по собственным операциям.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №495 от 30 июля «О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства».

По информации НБУ, за нарушение к банкам будут применяться взыскания в виде письменного предупреждения и денежного штрафа при повторной фиксации нарушения вплоть до ограничения или приостановки для банка отдельных видов валютных операций.

«Безусловно, действующие временные ограничения на валютном рынке создают неудобства. В то же время, они позволяют обеспечивать равновесие на межбанковском валютном рынке Украины, что является одной из предпосылок для обеспечения ценовой стабильности в государстве. Поэтому мы требуем от банков взвешенных и дисциплинированных решений при покупке безналичной иностранной валюты на межбанковском валютном рынке», - приводятся в сообщении слова замглавы НБУ Олега Чурия.

Читайте такжеНБУ упростил проведение валютных операций для банковКак сообщал УНИАН, НБУ установил ряд ограничений на валютном рынке, включая предельный объем покупки банками валюты по собственным операциям на уровне 0,1% регулятивного капитала в день.

Введенные ограничения призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.

В апреле этого года НБУ констатировал достижение равновесия на валютном рынке и наличие предпосылок для его либерализации, при этом сообщив, что отмена ранее установленных ограничений будет производиться по согласованному с Международным валютным фондом плану при наличии определенных предпосылок.