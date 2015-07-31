Официальный курс рубля обвалился на новостях о новых санкциях США
14:40, 31 июля 2015Финансы
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Основная валюта подорожает на 1,3 рубля.
Доллар США подорожал на 1,35 рубля, а евро - на 1,36 / © Fotolia/ sergey_p
Об этом сообщил ТСН.ua.
Центробанк России установил официальные курсы валют на завтра, 1 августа, и обвалил курс рубля. Основная валюта подорожала сразу на 1,3 рубля.
В частности, доллар США добавит в цене 1,35 рубля и достигнет отметки 60,34. Евро подорожает на 1,36 рубля - до 66,00.
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Тем временем на торгах на Московской бирже доллар сегодня уже стоит 60,5 рубля, а евро - 66,5.
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