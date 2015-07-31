Официальный курс рубля обвалился на новостях о новых санкциях США

Об этом сообщил ТСН.ua.

Центробанк России установил официальные курсы валют на завтра, 1 августа, и обвалил курс рубля. Основная валюта подорожала сразу на 1,3 рубля.

В частности, доллар США добавит в цене 1,35 рубля и достигнет отметки 60,34. Евро подорожает на 1,36 рубля - до 66,00.

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Тем временем на торгах на Московской бирже доллар сегодня уже стоит 60,5 рубля, а евро - 66,5.