Рубль рухнул ниже 61 за доллар из-за дешевой нефти и решения банка России

Рубль подешевел до минимумов середины марта после решения Банка России понизить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 11 процентов годовых, что формально играет против рубля при одновременном ожидании скорого повышения ставки ФРС США.

Против и текущая нисходящая динамика нефти, в отношении которой Центробанк пересмотрел свои прогнозы в сторону ухудшения, пишет Рейтер.

Пара доллар/рубль достигла отметки 61,15 рубля впервые с 18 марта, тогда как до публикации решения ЦБР в 13.30 мск котировки были вблизи 60,33.

К 14.25 мск котировки были вблизи 61,05, на 2,2 процента выше вчерашнего закрытия, но основные потери рубль понес еще в начале дня, реагируя на очередное падение нефтяных котировок.

Читайте такжеОфициальный курс рубля обвалился на новостях о новых санкциях СШАСейчас нефть марки Brent торгуется вблизи $52,73, на 1,1 процента ниже вчерашнего закрытия. Сегодня она падала на отметку $52,50, всего на 22 цента выше пятимесячного минимума, достигнутого во вторник.