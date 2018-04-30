МВФ поддержал кредитом украинские реформы

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда 31 августа принял решение о выделении нашей стране второго транша кредита в 1,7 млрд долл. по программе расширенного финансирования (Extanded Fund Facility). Таким образом, МВФ подтвердил выполнение Украиной первого этапа четырехлетней программы реформ, согласованной в марте текущего года и предполагающей кредитование украинской экономики в объеме 17,5 млрд долл. Первый транш в 5 млрд долл. Украина получила в марте - сразу после утверждения программы. Средства второго транша пойдут на пополнение золотовалютных резервов Национального банка.

«Совет директоров Фонда рассмотрел результаты пересмотра программы EFF. Завершение этого процесса позволяет выделить Украине 1,7 млрд долл. в качестве второго кредитного транша, - говорится в сообщении МВФ. – Таким образом, общий объем уже предоставленного Украине финансирования составляет 6,68 млрд долл.».

Для получения денег Фонда Украине необходимо было выполнить ряд условий. В первую очередь, стабилизировать банковский сектор, усилить роль Нацбанка, продолжить коммунальную реформу в части установления экономически обоснованных тарифов и принять ряд мер по оздоровлению государственного монополиста НАК «Нафтогаз Украины».

За 21 год сотрудничества Украина и МВФ согласовывали более десятка программ, однако большинство из них завершалось на этапе предоставления первых – стартовых кредитных траншей. Ко второму платежу Украина подходила лишь трижды – в 2008, 2010 и 2015 годах. Это значит, что нынешнее решение – свидетельство высокого доверия к осуществляемым в стране преобразованиям и о готовности МВФ оказывать финансовую поддержку государству, ведущему войну со своим могущественным соседом.

«За последние 20 лет у нас было много попыток помочь Украине. И только сейчас мы видим реальное желание властей страны меняться. Наше решение должно быть поддерживающим для Украины», - заявила глава МВФ Кристин Лагард в конце июля на пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом в уточняющем комментарии, подготовленном по запросу УНИАН, Фонд подтвердил, что с учетом второго транша Украине со стороны Международного валютного фонда предоставлено 6,68 млрд долл.

И это - неокончательная сумма, которую Украина может получить по итогам года. Согласно плану реформ и графику выплат, Киев может смело рассчитывать на третий транш объемом 2,5 – 3 млрд долл. Но средства будут выделены на более жестких условиях. Фонд будет ждать компромисс с частными кредиторами по реструктуризации части госдолга, налоговую реформу с новым Налоговым кодексом и пенсионную реформу. Выполнить все требования необходимо к ноябрю-декабрю, когда Совет директоров МВФ вновь рассмотрит вопрос эффективности украинских реформ.

Понятно, что сделать это будет непросто. Но если с кредиторами переговоры ведутся под наблюдением МВФ, то отечественных парламентариев, принимающих законодательные решения для проведения реформ, Фонд не контролирует. А между тем, опыт выполнения условий второго кредитного транша подсказывает: правительству мало оформить реформу в законопроект. Необходимо «пройти» с ним Верховную Раду.

Пройти Раду

Сотрудничество парламента и правительства таково, что лишь 40% документов коалиционного Кабмина попадают в комитеты, а затем обсуждаются в сессионном зале. Но и это обсуждение растягивается на долгие месяцы.

Так, пакет законопроектов по второму траншу был подготовлен еще в апреле, а проголосован окончательно только в середине июля. Из-за этого дважды переносилась дата заседания Совета директоров МВФ по Украине - первоначально оно планировалось на вторую половину июня.

Эти законопроекты не касались непопулярных социальных мер или жестких финансовых ограничений. Скорее, наоборот. Из восьми законопроектов один был направлен на борьбу с коррупцией, четыре – на усиление независимости Национального банка и укрепление системы гарантирования вкладов, а три – на реформу энергосектора. Вот на них-то депутаты и «споткнулись». Парламентарии едва-едва набрали большинство «за» нормы о приведении коммунальных тарифов к экономически обоснованному уровню и о снятии моратория на отчуждение имущества должников «Нафтогаза». Причем последний вопрос голосовался в общей сложности с десяток раз. А многострадальный законопроект о Нацкомиссии по регулированию в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг – фундаментальный документ государственной политики в сфере тарифного образования - и вовсе откладывали «до лучших времен», снабжая его эпитетами «сырой» и «коррупционный». И это притом, что законопроект, как и все остальные, формировался при непосредственном участии экспертов МВФ.

Надо ли говорить, что для получения третьего транша осенью от парламентариев потребуется результативное голосование и по пенсионной реформе – в части формирования накопительных пенсионных фондов и переформатирования бюджета государственного Пенсионного фонда, и по налоговой реформе, и по новому Налоговому кодексу. А он уже предполагает сокращение налоговых льгот для аграриев с переводом крупных агрохолдингов на общую систему налогообложения, введение электронного администрирования акцизов, повышение ставок акцизов и реформу Единого соцвзноса как налога на фонд оплаты труда. Плюс к этому – изменение рентной политики для добывающих компаний и реформа налоговой службы с сокращением сотрудников и полным кадровым обновлением.

Убедить кредиторов

МВФ будет пристально следить и за переговорами правительства с кредиторами о реструктуризации части госдолга. Их Украина ведет с марта текущего года, и только сейчас они, как утверждают эксперты, вошли в «практическое русло».

Изначально, по плану МВФ, Киеву следовало завершить долговые операции с Комитетом кредиторов к июню. Реструктуризации тогда подлежали в общей сложности 23 млрд долл. при общем объеме госдолга в 68 млрд долл. Из них финансовой экономии, а проще говоря прямому «списанию» подлежали 15,3 млрд долл. Комитет кредиторов такие предложения называл неприемлемыми и на уступки не шел.

Но на них пошел Международный валютный фонд. С мая МВФ не настаивал на обязательной реструктуризации долгов в обмен на второй кредитный транш, и даже одобрил решение парламента наделить Кабмин правом моратория на выплату долгов.

«Украина имеет законодательно закрепленное право объявить мораторий на выплату долгов перед частными кредиторами. Мораторий, конечно, - нежелательный шаг, но даже в этом случае у нас (МВФ - УНИАН) есть возможности продолжать сотрудничество с Украиной», - отмечала Лагард.

И эта позиция Фонда возымела эффект. В июне-июле страна провела успешную реструктуризацию долгов двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», а также муниципальных облигаций Киева, не воспользовавшись при этом правом моратория.

Без использования моратория могут завершиться и переговоры с частными кредиторами. В день заседания Совета директоров МВФ – 31 июля - агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Комитет кредиторов готов к долговой «стрижке» в объеме порядка 5% от основной суммы. Причем 5% - не окончательный показатель. С учетом позиции Украины, предлагающей списать 40% суммы долга, стороны могут достичь компромиссной величины в 25-35% долгового списания уже к концу сентября.

К слову, тогда же Украина возобновит активную фазу переговоров с МВФ. В сентябре-октябре в Киеве, как ожидается, будет работать очередная – третья по счету, оценочная миссия, которая проанализирует положение дел в экономике, даст ряд первостепенных рекомендаций, выполнение которых приблизит Украину к получению третьего кредитного транша.

Сам по себе он станет для нашей страны историческим: столь беспрерывных и последовательных отношений с Фондом Украина за всю историю не имела. В случае третьего положительного решения о выделении нашей стране кредитного транша в рамках программы EFF, его объем будет куда менее существенным показателем, по сравнению с оценкой проводимых изменений и перспективами экономического развития. Ведь все мы ждем, что уже с 1 квартала 2016 года прогнозы развития страны перестанут быть «отрицательными» и войдут в зону плюсовых, положительных чисел.

Олеся Сафронова (УНИАН)