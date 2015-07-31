МВФ призвал Украину не допустить остановки реформ и возвращения на прежние экономические позиции

Об этом говорится в комментарии Фонда, обнародованном в преддверии заседания Совета директоров МВФ по Украине.

В ходе заседания Совет директоров решит вопрос о выделении Украине 1,7 млрд долл. кредитного транша по программе расширенного финансирования экономики Украины (EFF), одобренной в марте сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила сразу же после одобрения программы.

«Директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард весьма высоко оценивает усилия руководства Украины в деле экономического прогресса. Она настаивает на необходимости продолжения реформ и продолжения поддержки реформ для того, чтобы не допускать задержек или возвращения страны на прежние экономические позиции», - говорится в комментарии Фонда.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко в преддверии заседания Совета директоров Международного валютного фонда провел телефонный разговор с главой Фонда Кристин Лагард и обсудил с ней ход выполнения реформ в Украине.

Согласно процедуре принятия решений, Фонд выделит Украине второй транш кредита после одобрения итогов выполнения первого этапа программы реформ, одобренной МВФ. Итоги подготовила оценочная миссия Фонда, которая работала в Киеве в мае-июне текущего года. В случае положительного решения, Украина получит 1,7 млрд долл. кредитного транша уже на следующей неделе. Средства пойдут на пополнение золотовалютных запасов Национального банка. Таким образом, общая сумма средств, выделенных Украине по программе EFF со стороны Международного валютного фонда, составит 6,68 млрд долл.