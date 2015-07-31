Розенко дал две недели на рассмотрение всех заявок на субсидию

Министр социальной политики Павел Розенко поручил местным органам социальной защиты за следующие две недели рассмотреть все 500 тысяч заявлений на оформление субсидии, которые в данный момент находятся на обработке, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Две недели - абсолютно реальный срок, когда эта цифра (500 тысяч заявлений – УНИАН) должна быть закрыта полностью. Технических проблем сегодня нет", - цитирует министра пресс-служба.

Он подчеркнул, что местные власти должны приложить к этому все усилия и взять процесс под свой контроль, поскольку осенью ожидается новый наплыв желающих получить субсидию.

"На протяжении сентября, октября, ноября к нам для оформления субсидий обратятся еще около 2 миллиона семей", - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 29 июля принял протокольное решение о персональной ответственности руководства Одесской, Харьковской, Черновицкой и Закарпатской областей за низкие показатели назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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На 29 июля субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уже получали 1,9 млн семей, а количество обращений достигло 60 тысяч в неделю. При этом темпы назначения субсидий опережают плановые показатели, поскольку ранее Минсоцполитики рассчитывало начислить субсидии 2 млн семей к началу отопительного сезона.