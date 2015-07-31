Гривня на межбанке к концу торгов немного снизилась - до 21,25 за доллар

В пятницу, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,10/21,25.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНБУ упростил проведение валютных операций для банковПо информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3470/23,5110, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3460/0,3490.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1267 грн/долл., к этому часу была заключена 471 сделка на сумму 323,22 млн долл.

Читайте такжеНБУ ужесточил санкции к банкам за чрезмерную покупку валютыКак сообщал УНИАН, гривня резко взлетела до 21,20 за доллар к закрытию торгов в четверг с 22,07 в среду.

К середине торгов пятницы украинская валюта укрепилась уже до 21,10 за доллар.