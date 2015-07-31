Кабмин выделил 2,5 миллиарда гривень Госфонду регионального развития

Кабинет министров Украины выделил 2,5 млрд грн на финансирование проектов Государственного фонда регионального развития, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе поездки в Харьков.

«2,5 млрд грн в целом выделено Кабинетом министров на Государственный фонд регионального развития, - сказал он. – Мы ждем, что сегодня Бюджетный комитет поддержит предложение Кабинета министров. Правительство готово незамедлительно финансировать».

При этом Яценюк подчеркнул, что средства, выделяемые на Госфонд регионального развития, должны направляться исключительно на те объекты, которые можно быстро ввести в эксплуатацию и которые имеют реальную социальную и экономическую направленность.

Кроме того, Кабмин выделил 800 млн грн на осуществление капитальных расходов. В пресс-службе правительства уточнили, что решение принято 30 июля. «Вчера (30 июля - УНИАН) правительством было принято решение о выделении более 800 млн грн на финансирование государственных капитальных расходов», - сказано в сообщении пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, по расчетам Министерства финансов, дополнительный ресурс, который получат местные бюджеты в результате реализации мер по бюджетной децентрализации, принятых в конце 2014 года, по итогам 2015 года составит порядка 17,5 млрд грн. На текущий момент местные бюджеты получили уже 12,2 млрд грн дополнительных средств. В этой связи премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал руководство Министерства финансов как основного распорядителя бюджетных средств определить основные статьи расходов местных бюджетов и запретить непрофильные расходы.

Премьер отметил, что в числе основных расходов должны быть расходы на социальную сферу, инфраструктуру и образование. Кроме того, он призвал местные органы власти обеспечить прозрачность расходования средств и публиковать информацию о бюджетных доходах и расходах.