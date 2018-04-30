Баланс недели: деньги от МВФ, уступки кредиторов и жизнь без субсидий

Главной положительной новостью минувшей недели стало решение Совета директоров Международного валютного фонда выделить Украине второй транш по программе расширенного финансирования на сумму 1,7 миллиарда долларов.

«Совет директоров Фонда рассмотрел результаты пересмотра программы EFF. Завершение этого процесса позволяет выделить Украине 1,7 млрд долл. в качестве второго кредитного транша, - говорится в сообщении МВФ. – Таким образом, общий объем уже предоставленного Украине финансирования составляет 6,68 млрд долл.».

Эти деньги поступят в Украину в ближайшие дни и позволят увеличить валютные резервы Национального банка. Решение руководства ключевого кредитора Украины о продолжении финансирования одобренной в марте 2015 года программы станет позитивным знаком для инвесторов. Своим решением Фонд подтверждает, что находящаяся в состоянии войны страна, несмотря на все трудности, не сошла с курса реформ и демонстрирует прогресс по многим направлениям. Деньги Фонда повысят возможности НБУ сглаживать колебания гривни, а значит причин нервничать в ожидании обвала нацвалюты у украинцев не будет.

Реализуемая Украиной согласованная с МВФ четырехлетняя программа реформ предполагает кредитование отечественной экономики в объеме 17,5 млрд долл. Первый транш на сумму 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

Нынешнее решение Фонда по второму траншу позволяет говорить о прогрессе в отношениях и с другими кредиторами - Всемирным банком, ЕБРР, правительствами ЕС и США. Сейчас это – очень важно. Как известно, Министерство финансов намерено в ноябре провести размещение еврооблигаций для привлечения 1 млрд долл. под гарантии США.

Лед тронулся

Еще один положительный момент минувшей недели - известие о том, что зарубежные кредиторы, наконец-то, пошли на уступки на многомесячных переговорах об облегчении долгового бремени Украины. По информации агентства Bloomberg, кредиторы согласились на списание 5% суммы основных обязательств, речь в целом шла о реструктуризации внешних займов на 15,3 млрд долл.

И хотя первоначально Украина настаивала на списании 40% суммы долга, смягчение позиции кредиторов Киев по праву может считать хорошим знаком, позволяющим рассчитывать на большие уступки.

По мнению экспертов, предложение кредиторов о списании 5% основной суммы долга является важным сигналом о достижении соглашения, а дискуссионным останется только размер списания. Bloomberg прогнозирует, что переговоры, вероятнее всего, завершатся до конца сентября договоренностью о реструктуризации со списанием от 25% до 35% долга.

Министр финансов Наталия Яресько, сообщив о ряде новых предложений кредиторам, заявила, что ждет ответную реакцию в духе «друзей» Украины.

Прогресс на переговорах с кредиторами позволяет надеяться, что Минфину не придется воспользоваться своим правом на введение моратория по долговым выплатам.

Очередной раунд переговоров с кредиторами может состояться уже на следующей неделе – до ухода многих зарубежных инвесторов в традиционные августовские отпуска.

Стоит отметить, что еще несколько недель назад Яресько заявляла, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату долгов в конце июля при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами, для чего у Кабинета министров есть полномочия согласно действующему с 17 июня закону. Но впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, а 24 июля Минфин оплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

Авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's в своих прогнозах подчеркивало, что факт уплаты купона в июле не устраняет риск введения моратория, поскольку эта оплата проведена во избежание срыва переговорного процесса, и по этой же причине правительство, скорее всего, заплатит купон на 60 млн долл. 23 августа.

Это предварительно подтвердили и в Министерстве финансов.

«Предстоящая крупная выплата – погашение тела бонда в сентябре на 500 млн долл. Погашение купонов – это одно. Это - финансовая дисциплина. При погашении тела облигации очень тяжело будет потом разговаривать с другими кредиторами, если мы кому-то в сентябре выплатим, а другим решим не платить», - пояснил ситуацию УНИАН замминистра финансов Артем Шевалев.

По его словам, решение вводить мораторий на выплаты или нет, будет привязываться к сентябрьской дате. В то же время, не вникая в детали, Шевалев заверил, что диалог с кредиторами вышел на другую стадию динамики, и контакты сторон лицом к лицу или посредством телефонной связи происходят активно и регулярно.

Позиция ключевого кредитора страны – МВФ по этому вопросу остается неизменной. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подтвердила ее в ходе онлайн-конференции в Вашингтоне 30 июля.

Она назвала нежелательным мораторий, который Украина может объявить в отношении выплаты своих долгов. Но при этом Лагард заверила, что такой шаг не остановит сотрудничества Фонда с Украиной.

В поисках экспортного счастья

Привлекая новые зарубежные кредиты и договариваясь об облегчении долгового бремени, украинские власти не забывают и о необходимости развития внутренних источников валютной выручки. Это особенно важно в условиях, когда вчерашний крупнейший торговый партнер и на сегодня агрессор – Россия значительно ограничила доступ украинской продукции на свой рынок.

На минувшей неделе премьер-министр Арсений Яценюк призвал провести переговоры с Европейским Союзом об увеличении квот для украинского экспорта, в первую очередь, агропродукции, в рамках Зоны свободной торговли с ЕС.

«С 1 января Соглашение с Евросоюзом (в части Зоны свободной торговли - УНИАН) вступит в силу. И мы говорили с нашими европейскими партнерами о том, что надо вести переговоры об увеличении квот для украинской продукции в рамках Зоны свободной торговли. Но квоты надо заполнять качественной продукцией», - сказал Яценюк.

В этом сегменте рынка, действительно, есть потенциал для развития. А пока статистика внешней торговли Украины неутешительная - в январе-мае экспорт товаров снизился на 35,9%, импорт - на 38,8%, что вынуждает правительство задуматься о неотложных мерах по стимулированию торгового оборота.

По данным Государственной фискальной службы, общий внешнеторговый оборот Украины по итогам января-июня 2015 года составил 36,2 млрд долл.

Наша страна осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 207 стран мира, при этом доля экспорта в страны Европейского Союза составила 33%, импорта – 43%, в то время как доля экспорта в страны СНГ была на уровне 20%, импорта – 25%.

За январь-июнь Украина импортировала товаров на 17,6 млрд долл., а экспортировала - на 18,6 млрд долл.

На фоне объективных факторов снижения экспорта, ключевыми из которых являются падение промпроизводства на востоке страны в связи с войной, сокращение доходов украинцев из-за кризиса и девальвации гривни, знаковой представляется динамика торговли с Россией. По результатам 2014 года падение товарооборота между двумя странами составило 43%.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, на которое правительство делает ставку как на главного торгового партнера Украины, предусматривает создание Зоны свободной торговли с 1 января 2016 года. Условия соглашения предусматривают открытие для украинских экспортеров 98% рынка, включая важные сельскохозяйственные и промышленные товарные группы.

Однако начало действия ЗСТ не предполагает дальнейшего снижения тарифов и увеличения квот, поскольку ЕС осенью 2014 года в одностороннем порядке сократил торговые барьеры для украинских товаров.

По оценкам Института экономических исследований и политических консультаций, имплементация экономической части Соглашения об ассоциации даст Украине возможность в пятилетней перспективе наращивать экспорт в страны Евросоюза на 4-5%, или около 800 млн долл. в год.

По мнению экспертов, в десятилетней перспективе зона свободной торговли с ЕС увеличит благосостояние украинцев на 12,3%, рост зарплат только за счет Соглашения об ассоциации составит около 10%, а прирост капитальных инвестиций в Украину будет на уровне 17,3%.

Главным плюсом Соглашения об ассоциации для Украины является снижение тарифных барьеров на большинство товарных групп до нуля.

Кроме того, открытый доступ на рынок еврозоны, ВВП которой по результатам 2014 года достиг 14 трлн евро, а количество потребителей - 500 млн человек, является неоспоримым преимуществом в сравнении с российским рынком. Таким образом, Зона свободной торговли с ЕС может стать основой для обеспечения экономического роста в долгосрочной перспективе, но лишь в сумме с активной торговой политикой на других перспективных направлениях.

Много слов, мало субсидий

Еще одним знаковым событием минувшей недели стало признание премьер-министром Арсением Яценюком фактического срыва в ряде областей правительственной программы по предоставлению населению субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Под премьерскую критику попали руководители Одесской, Харьковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

«Я предлагаю протокольное решение Кабинета министров Украины о персональной ответственности глав Одесской, Черновицкой, Харьковской и Закарпатской областей за социальное обеспечение граждан страны и оформление субсидий», - сказал премьер-министр в ходе заседания правительства.

По информации министра социальной политики Павла Розенко, в Харьковской и Одесской областях было назначено лишь 48% и 43% от запланированного объема субсидий, в Черновицкой - 53%, в Закарпатской - 54%, Луганской - 35% и Донецкой - 50%.

На сегодняшний день, по словам Розенко, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уже получают 1,9 млн семей, а количество обращений достигает 60 тыс. в неделю. При этом темпы назначения субсидий опережают плановые показатели, поскольку ранее Минсоцполитики рассчитывало к началу отопительного сезона начислить их 2 млн семей.

Неутешительная статистика свидетельствует, что новая упрощенная система получения субсидий для населения пока не показала свою эффективность, что требует разбирательства на местах. Нет сомнения, что в регионах найдутся аргументы в ответ и претензии к центру.

Судьба импортного сбора

Минувшая неделя запомнится и заявлением замминистра финансов Елены Макеевой, анонсировавшей отмену с 1 января 2016 года дополнительного импортного сбора.

Он был введен в феврале 2015 года «временно» для стабилизации платежного баланса в виде импортного сбора по ставкам 10% и 5%. Сбор не распространяется на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности, на газ, и другие важные для украинской экономики и населения товары.

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров сообщил на брифинге, что Министерство финансов может ускорить отмену дополнительного импортного сбора, не дожидаясь первого дня следующего года.

«Этот налог предлагался для стабилизации платежного баланса Украины. Первый вопрос, который Министерство финансов уже подтверждало, что они хотят его остановить в конце года, а может даже будет целесообразно рассмотреть его потенциальную отмену уже в 4-м квартале», - сказал Насиров.

На этом история не закончилась. Она получила свое продолжение, благодаря реакции Министерства экономического развития и торговли. В частности, ведомство пообещало в течение месяца проанализировать данные о влиянии дополнительного импортного сбора на экономику страны и передать отчет о целесообразности его существования на рассмотрение Кабинета министров.

По словам главы министерства Айвараса Абромавичуса, если оценка влияния сбора на экономику будет негативной, то Минэкономразвития будет рекомендовать отменить его досрочно.

«В случае, если аналитические данные будут свидетельствовать о стабилизации и о том, что преимущества от такого мероприятия не оправдывают себя, Минэкономразвития предложит отмену временного импортного сбора раньше оговоренного срока. Конечно, для принятия такого решения необходимо провести консультации со всеми вовлеченными сторонами, включая наших международных партнеров и МВФ», - подчеркнул министр.

Кстати, генеральный совет Всемирной торговой организации, признав соответствие введения сбора международным обязательствам Украины, тем не менее, призвал отменить его не позднее декабря 2015 года.

Первая неделя августа также обещает быть наполненной важными экономическими новостями: Нацбанк получит долгожданные деньги МВФ, представители Минфина проведут очередной раунд переговоров с кредиторами, а Госстат проинформирует о ценовой ситуации в стране по итогам июля.

Александра Данько (УНИАН)