Минфин предлагает установить четкие условия корректировки бюджета

Об этом сообщается на сайте министерства со ссылкой на разработанный проект изменений в Бюджетный кодекс Украины в рамках коалиционного соглашения депутатских фракций в Верховной Раде и для выполнения условия получения следующих траншей макрофинансовой поддержки Европейского Союза в пределах пакета на 1,8 миллиарда евро.

В частности, проект предусматривает, что изменения в госбюджет вносятся при отклонении фактических макропоказателей от прогноза, заложенного в бюджете, при значительном (более 15%) отклонении от плана фактических поступлений или расходов бюджета по результатам трех кварталов года, при превышении ожидаемого объема расходов на обслуживание госдолга от плановых показателей.

Необходимым условием для внесения изменений в госбюджет на рассмотрение профильного парламентского комитета по проекту предусмотрено наличие положительного заключения Кабинета министров.

Также проект предлагает предоставить правительству исключительное право на внесение изменений в госбюджет, если такие изменения предусматривают изменение предельного объема дефицита госбюджета, предельного объема госдолга и гарантированного государством долга и предельного объема госгарантий.

Минфин предлагает ознакомиться с проектом на своем официальном сайте и подчеркивает, что его принятие обеспечит постоянство годового бюджета, снизит риск влияния политических процессов на госбюджет, усилит ответственность участников бюджетного процесса за принятые решения и за управление бюджетными средствами.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов рассчитывает достичь в 2016 году дефицита бюджета на уровне 3,75% ВВП при одновременном улучшении социальной защиты граждан и финансировании обороны на уровне текущего года в 5% ВВП.

Проект бюджетной резолюции на 2016 год, подготовленной Кабинетом министров в мае-июне текущего года, предполагал дефицит государственного бюджета на 2016 год на уровне 3% ВВП.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.