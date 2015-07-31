Яценюк заявляет, что власти некоторых городов умышленно саботируют оформление субсидий

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что городские головы и органы местного самоуправления отдельных городов Украины умышленно саботируют оформление субсидий для граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в Харькове на брифинге после расширенного совещания правительства.

Читайте такжеЯценюк называет диверсией крайне низкий показатель оформления субсидий в Харькове

«По отдельным городам мэры городов и органы местного самоуправления умышленно саботируют оформление субсидий для украинских семей. По отдельным городам органы местной власти умышленно вытягивают из кармана украинцев деньги, которые государственный бюджет дал для компенсации, но граждане их не могут получить, так как не оформлена субсидия. Такие случаи есть в Херсонской области, Сумской области, Харьковской области, случаи по Запорожью", - сказал Яценюк.

Он отметил, что расценивает такую ситуацию «как саботаж и диверсии, и просто борьбу против граждан Украины».

Яценюк отметил, что он уже поручил правоохранительным органам и Службе безопасности Украины разобраться с причинами саботажа оформления субсидий.

Как сообщал УНИАН, также сегодня Яценюк назвал диверсией чрезвычайно низкий показатель оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги в Харькове.