МВФ одобрил выделение Украине $1,7 миллиарда кредита

Это решение принято в результаты первого пересмотра программы кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility), говорится в сообщении МВФ, переданном агентству УНИАН.

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"Совет директоров Фонда рассмотрел результаты пересмотра программы EFF. Завершение этого процесса позволяет выделить Украине 1,7 млрд долл. в качестве второго кредитного транша, - говорится в сообщении МВФ. – Таким образом, общий объем уже предоставленного Украине финансирования составляет $6,68 млрд".

29 июля глава МВФ Кристин Лагард подтвердила готовность Фонда выделить Украине очередной транш кредита на сумму $1,7 млрд.

Ранее министр финансов Наталья Яресько отмечала, что средства второго транша будут направлены на пополнение золотовалютных резервов Национального банка.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ в марте одобрили четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования $17,5 млрд. Первый транш кредита в объеме $5 млрд. Украина получила также в марте.

Как ожидается, второй пересмотр программы с целью возможного предоставления третьего кредитного транша будет проведет осенью – после работы в Киеве очередной оценочной миссии. Визит миссии, согласно программе сотрудничества между Украиной и МВФ, запланирован на сентябрь текущего года. Общий объем средств, который Украина может получить от МВФ по итогам года составляет $10 млрд.