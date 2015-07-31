За полгода правительство привлекло заимствования на более 150 миллиардов гривень

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно обзору, финансирование бюджетного дефицита в этот период происходило за счет накопленных на счетах правительством средств и заимствований, при этом внутренние займы привлекались преимущественно на квазифискальные потребности. В частности, правительство выпустило облигации внутреннего госзайма преимущественно для поддержки НАК «Нафтогаз Украины», банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Также сообщается, что погашение долговых обязательств за этот период составило 75,4 млрд грн, из которых 64,2 млрд грн – по внутренним заимствованиям.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-мае сократилась на 2,151 млрд долл., или на 3,08%, - до 67,661 млрд долл. на 31 мая 2015 года.

За указанный период государственный и гарантированный государством долг в гривневом эквиваленте вырос на 323 млрд грн, или на 29,37%, - до 1,424 трлн грн.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,794 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.