Платежный баланс Украины в первом полугодии сведен с дефицитом $1,3 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в том числе в июне платежный баланс сведен с профицитом в 641 млн долл. против дефицита годом ранее на уровне 786 млн долл.

Профицит текущего счета в первом полугодии составил 16 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в 2,470 млрд долл.

Счет операций с капиталом платежного баланса за 6 месяцев сведен с профицитом на уровне 296 млн долл., что на 18% ниже профицита за 6 месяцев предыдущего года.

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Финансовый счет платежного баланса в январе-июне сведен с профицитом на уровне 1,612 млрд долл., что на 561 млн долл., или на 25,8%, меньше показателя за январь-июнь 2014 года.

По информации регулятора, чистый отток прямых иностранных инвестиций (сальдо) в январе-июне составил 1,211 млн долл., в том числе в июне отток составил 820 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-мае 2015 года, по предварительным данным, сведен с дефицитом 1,789 млрд долл., что почти в 2 раза меньше дефицита на уровне 3,496 млрд долл. за аналогичный период 2014 года.

В 2014 году платежный баланс Украины был сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам 2013 года.