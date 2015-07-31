НБУ определил порядок надзора за небанковскими финучреждениями

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №499 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

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По информации регулятора, постановление регулирует вопросы проведения проверок и дистанционного надзора по вопросам финансового мониторинга с учетом трансформации и реорганизации системы НБУ в части централизации функций по вопросам финансового мониторинга.

Справка УНИАН. По данным Нацбанка, в Украине зарегистрировано 18 внутригосударственных платежных систем и международных платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты, в том числе 8 банковских систем и 10 небанковских.