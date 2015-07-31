Минфин: средства от второго транша МВФ будут направлены на пополнение резервов Нацбанка

Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

"Данный транш, поступление которого ожидается в ближайшие дни, будет направлен на пополнение резервов Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что расширенная программа финансирования является главной составляющей плана Министерства финансов по стабилизации экономики Украины и закладывание фундамента для возобновления ее роста, начиная с 2016 года. В сочетании с глубинными и амбициозными реформами, которые осуществляются Правительством Украины, получение нового транша будет способствовать дальнейшему восстановлению экономики и укреплению доверия к финансовым рынкам, как со стороны инвесторов, так и украинских граждан.

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"Сегодняшнее решение о выделении второго транша кредита стало возможным благодаря прогрессу Украины в выполнении ряда реформ, имеющих общую поддержку Правительства и МВФ. В частности, реформ, проведение которых стало возможным благодаря принятию 16 июля Верховной Радой Украины четырех законопроектов, что делают значительный шаг в реформировании сектора государственных финансов, усилении защиты прав украинских вкладчиков, и в антикоррупционной сфере", - подчеркивает Минфин.

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Ранее УНИАН сообщал, что ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине второго транша кредита на сумму $1,7 млрд.Это решение принято в результате первого пересмотра программы кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility), говорится в сообщении МВФ.